"Коммерсант": экс-замглавы МО Иванов передаст государству усадьбу Панкратово

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Иванова Мурада Мусаева.

"Если "Оборонспецстрой", основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать", – подчеркнул правозащитник.

По версии следствия, данная усадьба является взяткой для экс-замглавы Минобороны. В 2021 году Иванов объявил соучредителю компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, что для беспрепятственного финансирования контрактов нужно оплатить строительство усадьбы Панкратово.

При этом проект финансировала другая компания Фомина – "Оборонспецстрой". Эта организация оплатила строительство двух жилых домов, двух бань, котельной, гаража, ангара для хранения техники, а также домов охраны и двух вертолетных площадок.

Арбитражный суд Москвы ранее объявил Иванова банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества. Таким образом, было удовлетворено соответствующее прошение ПСБ.

Инстанция одобрила ходатайство Иванова, которое он подал на предыдущем слушании, о немедленном переходе к продаже его имущества из-за невозможности восстановления платежеспособности.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования его уволили с должности по причине утраты доверия.

Кроме того, при рассмотрении дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Позже бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

21 июня в отношении экс-замминистра было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.