ТАСС: завершены следственные действия по второму делу экс-замминистра обороны Иванова

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Сотрудники СК завершили следственные действия по второму уголовному делу в отношении экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Ему ужесточили обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках нового дела Иванов обвиняется в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере, а также в незаконном хранении и изготовлении оружия.

В ближайшее время экс-чиновнику, бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину, а также их адвокатам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года по подозрению в получении взятки. Свою вину он не признал и отказался сотрудничать со следствием.

По версии СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Во время расследования его уволили с должности по причине утраты доверия.

Кроме того, при рассмотрении дела на недвижимость и автомобили, а также активы и банковские счета Иванова и его родственников наложили арест.

Позже бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

21 июня в отношении экс-замминистра было возбуждено еще одно уголовное дело по факту получения взятки в размере 152 миллионов рублей. 1 июля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.