06 января, 19:09

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Кировской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Кировской области gibdd.43"

Автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Кирово-Чепецке в Кировской области. В результате пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в 13:30 6 января на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной.

"Произошло столкновение автомобиля Lia Sorento и автомобиля скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами", – говорится в сообщении.

Как уточнила Госавтоинспекция, травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи, а также четыре пассажира автомобиля Kia Sorento.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка. Еще 5 человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

происшествияДТПрегионы

