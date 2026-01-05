Восемь человек пострадали в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Восемь человек пострадали в аварии на федеральной трассе в Забайкалье, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло в Читинском районе на федеральной автомобильной А-350 "Чита - Забайкальск" 11 километре. Столкнулись Toyota Wish, Toyota Corona и Kia Sorento.

Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Тульской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Предварительно, водитель не справился с управлением. В автобусе находился 31 человек, среди них нет детей и погибших. Обстоятельства аварии уточняются.

