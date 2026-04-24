WP: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01:37

Политика
Главная / Новости /

Трамп собирается пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп планирует официально пригласить Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Сам Трамп заявил журналистам, что пока еще не отправлял приглашение Путину, однако добавил, что присутствие российского лидера на саммите было бы очень полезным. Вместе с тем глава Белого дома выразил сомнение, что Путин приедет на саммит G20.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона получила приглашение участвовать на высшем уровне в саммите "Большой двадцатки". При этом в ведомстве пока не уточнили, кто будет представлять Москву на мероприятии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение о присутствии Путина на саммите еще не принято. По его словам, формат взаимодействия РФ будет определен ближе к событию.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика