WP: Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп планирует официально пригласить Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома.

Сам Трамп заявил журналистам, что пока еще не отправлял приглашение Путину, однако добавил, что присутствие российского лидера на саммите было бы очень полезным. Вместе с тем глава Белого дома выразил сомнение, что Путин приедет на саммит G20.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона получила приглашение участвовать на высшем уровне в саммите "Большой двадцатки". При этом в ведомстве пока не уточнили, кто будет представлять Москву на мероприятии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение о присутствии Путина на саммите еще не принято. По его словам, формат взаимодействия РФ будет определен ближе к событию.