23 апреля, 05:47Политика
Россия приглашена к участию на высшем уровне в саммите G20 в США
Российская сторона получила приглашение участвовать на высшем уровне в саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александра Панкина, его слова приводит ТАСС.
При этом дипломат не ответил на вопрос о том, кто будет представлять Москву на саммите, указав, что ясность по этой теме наступит ближе к дате мероприятия.
Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин пока не планирует лично участвовать в саммите "Большой двадцатки" в Майами. Тем не менее Москва продолжает готовиться к активному участию в саммите. В частности, уже назначены представители по всем направлениям.
В октябре 2026 года под председательством США также состоится встреча глав МИД G20. Американская сторона выбрала Атланту в качестве площадки. На мероприятии планируется рассмотреть актуальные вопросы глобальной повестки дня.