Новости

Новости

26 января, 08:31

Политика

Совет глав МИД стран G20 состоится 30–31 октября в Атланте

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Встреча глав МИД "Большой двадцатки" (G20) пройдет 30–31 октября в США. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Марат Бердыев в телеграм-канале.

Диппредставитель уточнил, что американская сторона, председательствующая в G20, определилась с местом проведения встречи и официально подтвердила выбор Атланты в качестве площадки.

Бердыев добавил, что РФ готовится принять участие в мероприятии, на котором планируется рассмотреть актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на преодоление вызовов, стоящих перед международным сообществом и мировой экономической системой. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на взаимоуважительную и продуктивную дискуссию на основе поиска решений со всеми разделяющими такой сценарий членами объединения.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Москва всегда готова к активной и конструктивной работе в формате "Группы двадцати". Он отметил, что РФ намерена работать с США в рамках G20.

При этом Владимир Путин указывал, что не планирует лично принимать участие в саммите "Большой двадцатки". Однако президент уточнял, что Россия будет представлена на "достойном уровне".

политика

