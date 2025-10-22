Песков заявил, что Путин не примет личного участия в G20 в ЮАР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не планирует личное участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне", – добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявлял, что Россия принимаем активное участие во всех сегментах работы "двадцатки". Саммит G20 состоится 22–23 ноября в Южно-Африканской Республике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании глав МИД "Группы двадцати" заявил, что коллективный Запад, спровоцировав кризис на Украине, объявил России войну. Глава ведомства заострил внимание на том, что отказ от принципов Устава ООН приводит к увеличению числа региональных конфликтов и общей нестабильности в мире.

Как прежде отмечала шерпа РФ в G20 Светланы Лукаш, участие Путина во встрече глав G20 в 2026 году в Майами (США) будет зависеть от развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Окончательное решение о присутствии остается за президентом.

