Путин примет участие в работе саммита G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в работе "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В любом случае участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки", – подчеркнул он.

Встреча глав G20 состоится 21–22 ноября в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Вместе с тем в 2026 году саммит "двадцатки" впервые за 20 лет пройдет в США. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости страны, а местом его проведения выбран город Майами в штате Флорида.

По словам шерпы РФ в G20 Светланы Лукаш, участие Путина в данном мероприятии будет зависеть от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Она указала, что окончательное решение относительно присутствия на саммите примет сам президент.

Дипломат также обратила внимание, что многие государства в "Группе двадцати" оставались безучастными в вопросе односторонних санкций против России, однако затем ситуация резко изменилась на фоне пошлин главы США Дональда Трампа.

