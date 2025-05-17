17 мая, 09:41Политика
Путин анонсировал первый российско-арабский саммит 15 октября
Фото: kremlin.ru
Первый российско-арабский саммит планируется провести 15 октября, заявил Владимир Путин. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Приглашение на мероприятие глава РФ направил всем лидерам стран Лиги арабских государств (ЛАГ).
"Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами", – обратил внимание президент.
Путин выразил уверенность, что российско-арабская встреча в октябре поспособствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами. Более того, она должна помочь обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что страна поддерживает усилия арабских стран по дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке и настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности.
"Эскалация палестино-израильского конфликта, унесшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряженности, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом", – высказал он.
В таких условиях, продолжил президент, особенно важна роль Лиги арабских государств как эффективного инструмента многостороннего диалога. В своем выступлении он также отметил, что Москва неизменно поддерживает совместные дипломатические усилия арабских стран как в рамках ЛАГ, так и в других, направленных на решение конфликтов в регионе.
"Исходим из того, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран", – заключил президент РФ.
Ранее Путин охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как "обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями".
Также президент подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений. Он подверг критике разрушения и насилие, которое происходит в секторе Газа и распространяется на другие страны и регионы.