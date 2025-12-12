Форма поиска по сайту

12 декабря, 14:47

Шоу-бизнес

Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпийских играх в Италии

Фото: AP/Invision/Джордан Стросс

Рэпер Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Олимпийский комитет страны (USOPC).

Волонтерская должность направлена на поддержку и вдохновение американских спортсменов вне соревнований. В USOPC отметили, что Снуп Догг будет мотивировать атлетов "своим фирменным юмором и душевностью".

При этом на Олимпиаде в Париже в 2024 году рэпер уже выступал в роли журналиста. Музыкант вновь будет репортером NBC и Peacock. Он также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия и выступил на церемонии закрытия Игр.

В сентябре Снуп Догг подтвердил, что будет работать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Он добавил, что рад принимать участие в этом событии.

Следующие зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

шоу-бизнесспорт

