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Американский рэпер Снуп Догг исполнит главную роль в новом фильме Люка Бессона "Последний человек", сообщает Variety.

Кроме того, рэпер также выступит сопродюсером кинокартины. В новом проекте будут присутствовать элементы научной фантастики, боевика и комедии, как это было в "Пятом элементе". Сюжет "Последнего человека" был вдохновлен фильмом "Планета обезьян" и связан с песней Догга 2009 года Last Man Standing, говорится в статье.

При этом Догг недавно сам заявил, что хотел бы снять фильм, который смог бы отразить его любовь к медиафраншизе "Планета обезьян".

Ранее стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон, известный по фильму "Сумерки", снимется в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. По данным СМИ, в картине также примут участие Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго.

Ожидается, что премьера фильма состоится 17 июля 2026 года. При этом детали проекта в настоящий момент не раскрываются. Съемки могут начаться в начале 2025 года.

