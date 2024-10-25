25 октября, 21:24Шоу-бизнес
Ким Кардашьян была замечена на съемках нового проекта Райана Мерфи
Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss
Инфлюенсера Ким Кардашьян заметили на съемках нового проекта режиссера Райана Мерфи "Все справедливо" в роли высококлассного юриста по бракоразводным процессам. Об этом сообщает TMZ.
Мерфи во второй раз привлек Кардашьян к своему проекту: ранее они вместе работали над сериалом "Американская история ужасов". Сейчас, по информации издания, на съемочной площадке Кардашьян была одета в деловой костюм и находилась за рулем автомобиля Ferrari.
Вместе с Мерфи проект курирует Гленн Клоуз, которая также исполнит роль в сериале. Кроме того, в актерском составе заявлена Крис Дженнер, мать Кардашьян.
Между тем американская актриса Сидни Суини сыграет актрису Ким Новак, известную по фильму "Головокружение", в байопике "Скандальный". В основу сюжета ляжет роман звезды и артиста Сэмми Дэвиса – младшего ("11 друзей Оушена").
Байопик станет режиссерским дебютом Колмана Доминго, роль Дэвиса исполнит Дэвид Джонссон, а сценарий к фильму напишет Мэттью Фантачи. Производством займется студия Miramax.
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