Ким Кардашьян была замечена на съемках нового проекта Райана Мерфи

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Инфлюенсера Ким Кардашьян заметили на съемках нового проекта режиссера Райана Мерфи "Все справедливо" в роли высококлассного юриста по бракоразводным процессам. Об этом сообщает TMZ.

Мерфи во второй раз привлек Кардашьян к своему проекту: ранее они вместе работали над сериалом "Американская история ужасов". Сейчас, по информации издания, на съемочной площадке Кардашьян была одета в деловой костюм и находилась за рулем автомобиля Ferrari.

Вместе с Мерфи проект курирует Гленн Клоуз, которая также исполнит роль в сериале. Кроме того, в актерском составе заявлена Крис Дженнер, мать Кардашьян.

Между тем американская актриса Сидни Суини сыграет актрису Ким Новак, известную по фильму "Головокружение", в байопике "Скандальный". В основу сюжета ляжет роман звезды и артиста Сэмми Дэвиса – младшего ("11 друзей Оушена").

Байопик станет режиссерским дебютом Колмана Доминго, роль Дэвиса исполнит Дэвид Джонссон, а сценарий к фильму напишет Мэттью Фантачи. Производством займется студия Miramax.