Дэвид Финчер перевыпустит "Бойцовский клуб" в 4К в честь 25-летия фильма

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Американский режиссер Дэвид Финчер подготовит ремастеринг "Бойцовского клуба", чтобы представить фильм в разрешении 4K Ultra HD. Об этом сообщает Variety.

Спустя 25 лет после премьеры киноленты Финчер написал в блоге, что скоро приступит к проекту, где появится безымянный рассказчик (Эдвард Нортон) и продавец мыла Тайлер Дерден (Брэд Питт). Таким образом, он анонсировал грядущие работы по обновлению фильма.

Ранее стало известно, что Финчер готовит остросюжетный фильм жанра вестерн. Название будущего проекта – "Биттеррут". Сценаристом фильма выступил Майкл Джилио. Текст ленты входил в "черный список" лучших неопубликованных сценариев 2008 года.

В прошлом году на Netflix вышла другая работа Финчера под названием "Убийца". Сюжет фильма разворачивается вокруг профессионального киллера, который сталкивается с личностным кризисом. Премьера картины состоялась в рамках 80-го Венецианского фестиваля в Италии.