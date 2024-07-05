Минпросвещения РФ опровергло информацию о предложении снять ремейки советских фильмов

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Минпросвещения РФ опровергло информацию о своем предложении Минкультуры снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Представители ведомства обратили внимание, что Минпросвещения действительно составило список картин, просмотр которых, как сочли в министерстве, имеет значение для патриотического воспитания детей.

В дополнение к данному перечню фильмов ведомство предложило рассмотреть возможность новой экранизации классических произведений советского кинематографа с использованием современных технологий, уточнили в пресс-службе.

Информация о письме ведомства с соответствующей инициативой была опубликована на сайте Союза кинематографистов России. В документе были названы 30 фильмов для создания ремейков, а также 15 литературных произведений, которые предлагалось экранизировать.

В перечень фильмов вошли такие киноленты, как "Александр Невский", "Иван Грозный", "Судьба человека", "Война и мир", "Как закалялась сталь", "Звезда пленительного счастья", "Кортик", "Завтра была война", "Летят журавли" и многие другие.