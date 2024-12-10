Снуп Догг подарил дочери на свадьбу миллион долларов

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Американский рэпер Снуп Догг подарил дочери Кори Бродус на свадьбу миллион долларов. Об этом он рассказал на шоу с участием Дженнифер Хадсон, сообщает Pravda.Ru.

Свадьба 25-летней Бродус пока не состоялась, хотя о помолвке с молодым человеком она объявила два года назад. Девушка встречается с женихом уже шесть лет, однако торжество пришлось отложить из-за того, что Бродус перенесла инсульт в начале текущего года. Соответственно, подарком отца она пока не воспользовалась.

"Я сказал ей, что если бы это была моя свадьба, то я потратил бы на нее всего 100 долларов, а остальные 900 долларов оставил бы себе", – добавил Догг.

Между тем стало известно, что актеры Том Холланд и Зендея собираются сыграть свадьбу в 2025 году. Инсайдер сообщил, что актер не может дождаться бракосочетания со своей возлюбленной и уже начал делиться подробностями о предстоящем празднике со своими друзьями. При этом в качестве друга жениха Холланд видит своего коллегу Роберта Паттинсона, с которым поддерживает "братские отношения" на протяжении многих лет.