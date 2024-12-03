Life&Style: актер Том Холланд сыграет свадьбу с Зендеей в 2025 году

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Актеры Том Холланд и Зендея собираются сыграть свадьбу в 2025 году, сообщает портал Life&Style, ссылаясь на слова инсайдера.

Он рассказал СМИ, что актер не может дождаться бракосочетания со своей возлюбленной и уже начал делиться подробностями о предстоящем празднике со своими друзьями. При этом в качестве друга жениха Холланд видит своего коллегу Роберта Паттинсона, с которым поддерживает "братские отношения" на протяжении многих лет.

"Том и Зендея уже живут как муж и жена, продолжая сниматься в многочисленных совместных кинопроектах, а Роб поддерживает их", – цитируют инсайдера журналисты.

Большое влияние на Холланда также оказала перспектива отцовства, пример которого он увидел в отношениях Паттинсона с актрисой Сьюки Уотерхаус, отметил собеседник портала. Ребенок родился у звезд в апреле 2024 года, а уже в июне артисты поженились.

По словам источника, Холланд понимает, как его друг изменился после начала серьезных отношений и появления ребенка, и хочет "такой же жизни для себя и Зендеи, причем скорее раньше, чем позже".

Ранее журналисты выяснили, что одним из главных акцентов на свадьбе американской певицы Селены Гомес и музыкального продюсера Бенни Бланко станет еда. Причем заниматься ей, возможно, будет Мэтти Мэтисон, автор сериала про ресторан "Медведь". Также известно, что будущие супруги планируют свою свадьбу в лучших традициях Голливуда.