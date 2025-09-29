Снуп Догг заявил, что будет работать на зимних Олимпийских играх

Фото: 123RF/buzzfuss

Американский рэпер Снуп Догг подтвердил, что будет работать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на NBC.

"Я рад снова работать на Олимпийских играх. Олимпиада – это самая большая сцена в мире, и все знают, что я за спорт, объединение людей и веселье. Я привезу свои пуховики, теплые штаны, очки и коньки", – поделился Снуп Догг.

Рэпер уже работал комментатором на летних Олимпийских играх в Париже и выступал на церемонии закрытия.

Следующие зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что Снуп Догг исполнит главную роль в новом фильме Люка Бессона "Последний человек". Кроме того, рэпер также выступит сопродюсером кинокартины. В новом проекте будут присутствовать элементы научной фантастики, боевика и комедии, как это было в "Пятом элементе".