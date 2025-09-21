Российский фигурист Гуменник отобрался на Олимпиаду-2026

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский фигурист Петр Гуменник отобрался на Олимпийские игры 2026 года, передает ТАСС.

Олимпийский отборочный турнир состоялся в Пекине. По итогам соревнований Гуменник занял первое место. Он набрал 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ.

При этом для того, чтобы попасть на Олимпиаду, спортсменам нужно было занять место не ниже пятого.

Ранее на Олимпиаду квалифицировалась российская фигуристка Аделия Петросян. Спортсменка заняла первое место, набрав 209,63 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Как рассказал президент ISU Чэ Ел Ким, Международный союз конькобежцев решил допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года, чтобы не подвергать их дискриминации по паспортам.