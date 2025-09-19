Президент ISU Ким: россиян допустили до ОИ-2026, так как не хотели дискриминации

Фото: ТАСС/AP/Morry Gash

Международный союз конькобежцев решил допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года, чтобы не подвергать их дискриминации по паспортам, заявил журналистам президент ISU Чэ Ел Ким.

"Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире, чтобы они могли принять участие в предстоящих зимних Играх в 2026 году", – цитирует его ТАСС.

Глава ISU подчеркнул, что для большинства спортсменов участие в Олимпийских играх является мечтой на протяжении 10, 15 и 20 лет, а сама Олимпиада может быть всего раз в жизни. Поэтому для подходящих нейтральных спортсменов был разработан конкретный и подробный план.

"Мы установили строгие критерии и работали со сторонней независимой организацией, которая занималась отбором кандидатов на участие в парижской Олимпиаде", – указал глава организации.

Ранее ISU допустил 18 российских спортсменов до квалификационных стартов отбора на ОИ. При этом во время отборочного турнира будет запрещено демонстрировать российские и белорусские флаги.

Это правило касается как современных, так и исторических флагов государств. В ISU предупредили, что их нельзя вывешивать или демонстрировать ни на месте проведения турнира, ни на территории проведения вспомогательных мероприятий, ни в контролируемых организатором соревнований зонах.

