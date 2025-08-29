Тренер Жулин заявил, что экс-глава МОК Бах уничтожил Валиеву

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обвинил бывшего главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в уничтожении фигуристки Камилы Валиевой. Свое мнение он высказал в интервью RTVI.

В беседе с журналистами тренер задался вопросом о том, когда спорт начал превращаться в политику, и предположил, что это произошло примерно в 2022 году. Именно тогда в Пекине и начался конец карьеры фигуристки, напомнил он.

"Там прям уже было... Когда Бах начал уничтожать Валиеву, (тренера Этери. – Прим. ред.) Тутберидзе. Какое ты право имеешь?" – сказал Жулин.

В январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама фигуристка заявляла, что не принимала этот препарат сознательно и соблюдала все антидопинговые правила. По ее словам, запрещенное вещество попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не были внесены в релиз CAS.

Валиева также признавалась, что собирается продолжить карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Она назвала глупым завершение карьеры в юном возрасте. Спортсменка уточняла, что уже приводит себя в форму.