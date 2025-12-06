Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 декабря, 11:55

Политика

Мантуров дал несколько поручений по поддержке жителей Курской области

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел совещание по оказанию помощи Курской области и дал несколько поручений по дополнительной поддержке жителей региона, сообщается на сайте российского правительства.

В частности, Мантуров указал на необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов, учитывая право россиян на их использование в других районах области или регионах страны.

Кроме того, он распорядился проработать выделение денег на ремонт жилья, которое пострадало от действий украинских военных, но было оставлено в целях безопасности и пришло в негодность из-за погоды. Такая мера поддержки будет проработана Минфином и запущена с 2026 года.

Первый вице-премьер также поручил нормативно урегулировать проблему с выдачей жилищных сертификатов собственникам долевого имущества и проработать выделение средств на компенсацию местным жителям утраты транспортных средств из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время свыше 1,6 тысячи человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья найдены, заявил ранее глава региона Александр Хинштейн. Всего в реестре 2 127 граждан. Судьба 285 человек из оставшихся 490 известна, а остальных – нет, уточнил он.

