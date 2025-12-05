Хинштейн заявил, что более 1,6 тыс человек из реестра пропавших курчан найдены

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Более 1,6 тысячи человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья найдены. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"С момента, когда мы в начале текущего года начали этот реестр формировать, в него вошли 2 127 человек. Из них 1 637 человек найдены, подавляющее большинство, слава богу, живыми – 1 366", – рассказал глава региона.

Он уточнил, что судьба 285 человек из оставшихся 490 местным властям известна, а остальных – нет.

Украина продолжает удерживать на своей территории 13 курчан, говорила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, эти люди – "наша боль и ответственность". Россия будет добиваться возвращения каждого, добавила она.