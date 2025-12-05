Медведев после высказываний Макрона предложил США отправить подлодки во Францию

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил США отправить свои субмарины во Францию после опасений французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на англоязычный телеграм-канал Медведева.

Ранее ряд СМИ опубликовали стенограмму переговоров лидеров европейских стран, которые критиковали США за переговоры по Украине. Макрон, согласно сообщениям журналистов, заявил о вероятности "предательства" Украины со стороны Соединенных Штатов в вопросе территорий. При этом Вашингтон якобы не внесет ясность по гарантиям безопасности Киеву.

"Возможно, пришло время отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок", – написал Медведев.

Своей публикацией зампред Совбеза намекнул на слова американского лидера Дональда Трампа, что он не пытается гнать за вооружениями России, так как у Штатов уже есть "лучшая в мире" атомная подводная лодка.

Ранее Трамп угрожал Москве вводом импортных пошлин, если стороны не достигнут сделки касаемо украинского конфликта. Медведев в ответ на это призвал американского лидера не забывать, что любой ультиматум может привести к войне.

Трамп после этого сказал, что зампред Совбеза РФ своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Из-за высказываний Медведева президент США позже отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы".

