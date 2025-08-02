Трамп сообщил, что атомные подлодки США перебросили "ближе к России"

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Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Newsmax не стал уточнять, куда именно он распорядился перебросить две атомные подводные лодки на фоне высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, однако добавил, что они стали "ближе к России".

"Он (Медведев. – Прим. ред.) не держит язык за зубами. Он и раньше говорил подобные вещи. Поэтому мы всегда хотим быть готовы. И поэтому я направил в этот регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – это только слова и ничего больше", – утверждает глава Белого дома.

Трамп вновь подтвердил, что власти США введут дополнительные санкции против России по истечении установленного им срока для урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем он признал, что российские власти очень хорошо справляются с любыми ограничениями и знают, как их избежать.

Медведев обратился к Трампу после его угроз в адрес РФ, подчеркнув, что любой ультиматум может привести к войне с его собственной страной. В ответ на это Трамп заявил, что экс-президент России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию".

Комментируя новые заявления Трампа, Медведев посоветовал президенту США вспомнить его любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука". Американский лидер счел подобные высказывания угрозой ядерным оружием и отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы".