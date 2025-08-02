Трамп заявил, что перебросил атомные подлодки США для безопасности американцев

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Лидер США Дональд Трамп объяснил свое решение перебросить атомные подлодки желанием защитить американский народ. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Была озвучена угроза, и мы посчитали это недопустимым, поэтому я должен действовать с большой осторожностью. Я делаю это, исходя из соображений безопасности наших граждан. Угроза была озвучена бывшим президентом России (Дмитрием Медведевым. – Прим. ред.), и мы будем защищать наших людей", – цитирует Трампа РИА Новости.

В конце июля Медведев призвал Трампа не забывать, что любой ультиматум может привести к войне. Таким образом он прокомментировал угрозы главы Белого дома в отношении России посредством сокращения срока урегулирования украинского конфликта.

В ответ на этом Трамп заявил, что экс-президент России своими комментариями заходит "на очень опасную территорию". Медведев назвал нервной реакцию американского лидера на его заявления, добавив, что РФ "продолжит идти своей дорогой".

На фоне высказываний Медведева Трамп отдал приказ переместить две атомные подводные лодки "в надлежащие районы" на случай, если за "подстрекательскими заявлениями бывшего президента РФ стоит нечто большее".