Экс-посол США Макфол: Трамп угрожает России, но не выполняет свои угрозы

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп угрожает России и не выполняет свои угрозы. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на мнение бывшего посла Штатов в РФ Майкла Макфола, которое он выразил в статье для Foreign Policy.

Как отметил Макфол, американский лидер делает большие ошибки в дипломатии. Нельзя проводить красные линии без готовности действовать, подчеркнул дипломат.

Угрозы президента должны вызывать доверие, пояснил экс-посол, добавив, что ситуация подрывает доверие к США во всем мире.

В середине июля Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам введением 100% пошлин. Это должно было произойти, если через 50 дней Москва и Вашингтон не смогли бы договориться о достижении мира на Украине. Однако через две недели глава Белого дома сообщил, что собирается сократить этот срок до 10–12 дней.

При этом СМИ считают, что Трамп стал угрожать России из-за своей жены Мелании. По словам члена палаты представителей Дона Бэкона, американский лидер сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за антироссийских взглядов супруги.

Кроме того, на Трампа мог повлиять госсекретарь США Марко Рубио, уверены журналисты. Отмечается, что нынешняя внешнеполитическая стратегия Вашингтона по ключевым направлениям во многом является результатом постоянных рекомендаций Рубио американскому президенту.