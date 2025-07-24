FT: влияние Рубио заставило Трампа выбрать более жесткую позицию по отношению к России

Фото: ТАСС/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Госсекретарь США Марко Рубио сильно повлиял на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию по отношению к России, Ирану, Китаю и Венесуэле. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам сторонников Рубио, госсекретарь, придя в Белый дом, сохранил свои принципы в международной политике и активно продвигал их, оказывая давление на Трампа и его окружение. Нынешняя внешнеполитическая стратегия Вашингтона по ключевым направлениям во многом является результатом постоянных рекомендаций Рубио американскому президенту.

При этом издание отмечает, что после прихода в администрацию Белого дома, Рубио несколько отошел от своих прежних взглядов, включая поддержку "мягкой силы" во внешней политике и либеральную миграционную политику.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп стал угрожать России из-за своей жены Мелании. По словам члена палаты представителей Дона Бэкона, американский лидер сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за антироссийской позиции супруги.