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24 июля, 06:57

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FT: влияние Рубио заставило Трампа выбрать более жесткую позицию по отношению к России

Влияние Рубио заставило Трампа выбрать более жесткую позицию по отношению к России – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Госсекретарь США Марко Рубио сильно повлиял на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию по отношению к России, Ирану, Китаю и Венесуэле. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам сторонников Рубио, госсекретарь, придя в Белый дом, сохранил свои принципы в международной политике и активно продвигал их, оказывая давление на Трампа и его окружение. Нынешняя внешнеполитическая стратегия Вашингтона по ключевым направлениям во многом является результатом постоянных рекомендаций Рубио американскому президенту.

При этом издание отмечает, что после прихода в администрацию Белого дома, Рубио несколько отошел от своих прежних взглядов, включая поддержку "мягкой силы" во внешней политике и либеральную миграционную политику.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп стал угрожать России из-за своей жены Мелании. По словам члена палаты представителей Дона Бэкона, американский лидер сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта из-за антироссийской позиции супруги.

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