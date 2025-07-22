Трамп назвал возможной встречу с Путиным в Китае

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Американский президент Дональд Трамп назвал возможной встречу с Владимиром Путиным во время поездки в Китай в сентябре. Такое заявление он сделал во время визита своего филиппинского коллеги Фердинанда Маркоса – младшего в Белый дом, сообщает ТАСС.

Глава Соединенных Штатов отметил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпиня на посещение страны. Во время потенциальной поездки в Пекин Трамп может провести множество встреч. Окончательное решение по поездке он планирует принять в ближайшее время.

Ранее СМИ писали, что Си Цзиньпин намерен организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием президентов России и США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, заявил, что не располагает сведениями о возможной встрече Путина и Трампа. По словам пресс-секретаря российского лидера, очные переговоры глав РФ и Штатов необходимы и со временем они обязательно состоятся.

Он также отмечал, что Путин неоднократно заявлял о своем желании как можно быстрее "перевести украинское урегулирование в мирное русло". Однако урегулирование конфликта на Украине является длительным процессом, который требует усилий, напоминал Песков.