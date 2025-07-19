Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

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На данный момент Кремль не располагает какой-либо информацией о возможности встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Некоторые зарубежные издания писали, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием Путина и Трампа. По данным СМИ, вероятность подобной встречи существует, однако глава Белого дома хотел бы организовать ее на территории США.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", – цитирует Пескова ТАСС.

Конфликт на Украине удастся урегулировать при условии достижения соглашения между Россией и США и личной встрече Путина и Трампа, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению политика, данные договоренности должны стать "масштабным пакетом", который охватит не только Украину, но и "такие вопросы, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Президент США отмечал, что верит в желание российских властей достичь урегулирования на Украине. Тем не менее намерения Москвы пока не подтверждаются какими-либо действиями, добавил Трамп.