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Американскому президенту Дональду Трампу необходимо отказаться от агрессивной риторики в адрес России и осознать, что угрожать стране бессмысленно, сообщает телеканал "360" со ссылкой на испанское издание Publico.

"Хотя "недовольство" Трампа президентом России Владимиром Путиным и читается, рассматривать Россию как страну, которую можно якобы усмирить угрозами, кажется не слишком разумно и просто бессмысленно", – говорится в публикации.

Издание отметило, что такой подход дипломатов Запада всегда будет обречен на неудачу, учитывая исторический опыт. Если же США начнут давить на Китай, то отношения России и КНР еще больше окрепнут. Более того, китайская тактика предполагает, что "бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США", считают журналисты.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта через 50 дней.

Тем не менее Россия не заметила "декоративного ультиматума" со стороны американского президента, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, СМИ утверждали, что в действительности заявление Трампа дает российской стороне преимущество, так как она сможет укрепить свои позиции на фронте.