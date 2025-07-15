Медведев: Россия не заметила "декоративного ультиматума" Трампа

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Москва не заметила "декоративного ультиматума" со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "360".

Как указал российский политик в соцсети Х, от ультиматума Трампа "мир содрогнулся, ожидая последствий, воинственный Евросоюз разочарован".

Ранее Трамп заявил, что Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

СМИ считают, что такой ультиматум в действительности дает российской стороне стратегическое преимущество. По мнению журналистов, Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".