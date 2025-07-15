Глава дипломатии ЕС Каллас назвала 50-дневный срок Трампа по Украине долгим

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала идею президента США Дональда Трампа по установлению срока для достижения договоренностей в рамках украинского конфликта, однако назвала срок в 50 дней слишком долгим периодом.

"С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России – это положительный момент. С другой стороны, 50 дней – это очень много времени", – цитирует Каллас РИА Новости.

Трамп пригрозил, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России. При этом Трамп выразил надежду, что до применения новых санкций США против РФ дело вообще не дойдет.

Американский лидер также рассказал, что координацией поставок вооружения США на Украину будет заниматься НАТО совместно с американским постпредом при альянсе Мэтью Уитэкером. Также, по словам Трампа, одна страна собирается отправить на Украину 17 комплексов Patriot, поскольку они ей не нужны.

Уитакер заявил, что ждет реакции Владимира Путина на заявление Трампа о военной поддержке Украине. Дипломат подчеркнул, что решение американского лидера продолжить поставки оружия Украине за счет европейцев станет отличным шагом к завершению украинского конфликта.