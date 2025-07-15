Reuters: Путин не намерен прекращать СВО под давлением Трампа и Запада

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Владимир Путин не прекратит специальную военную операцию на Украине под давлением Запада и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Как утверждают журналисты, СВО будет продолжаться до тех пор, пока Запад не примет выдвинутые РФ условия мира. При этом, по данным агентства, требования российской стороны могут быть расширены по мере продвижения Вооруженных сил РФ на Украине.

Также, по мнению авторов статьи, президент России убежден, что экономика и армия страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление западных стран.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого", – говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

С точки зрения СМИ, данный ультиматум даст российской стороне стратегическое преимущество. Журналисты полагают, что Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".

