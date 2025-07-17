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Президент США Дональд Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на American Conservative.

"В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", – указали авторы публикации.

Журналисты напомнили, что западные страны настаивают на полном отказе РФ от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Ранее СМИ писали, что американский лидер только публично изменил свое отношение к Владимиру Путину. Трамп может говорить, что "разочарован" российским президентом, однако он не назвал его агрессором, уточнял один из журналистов.

При этом иностранные издания полагают, что Путин не прекратит СВО на Украине под давлением Запада и Трампа. Спецоперация будет длиться до тех пор, пока западные страны не примут выдвинутые Россией условия мира, подчеркивают журналисты.