Conversation: Трамп лишь публично изменил отношение к Путину

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп только публично изменил отношение к Владимиру Путину, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Conversation.

По словам автора материала, американский лидер может заявить, что "разочарован" российским коллегой, однако он не назвал его агрессором.

Обозреватель издания напомнил, что ранее Трамп обвинял Украину "во вторжении". Он также не требовал от России отказаться от 20% украинской территории.

Глава Белого дома не говорит о том, какие обязательства Штаты возьмут на себя для плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после завершения СВО. Кроме того, предложения Трампа следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, а затем их переносить, указано в публикации.

Ранее лидер США заявил, что его разговоры с Путиным "всегда проходят очень приятно". Однако он подчеркнул, что в определенный момент беседы теряют смысл, так как ему нужны результаты. Трамп выразил надежду, что Путин сделает определенные шаги для урегулирования украинского конфликта.