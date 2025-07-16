Экс-премьер РФ Степашин заявил, что полномочия Путина и Трампа несравнимы

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Полномочия Владимира Путина и президента США Дональда Трампа несравнимы, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Комментируя отношение новой американской администрации к РФ, собеседник агентства указал, что Путин и Трамп похожи в том, что интересы своих государств они ставят превыше всего.

"Другое дело, что там (в США. – Прим. ред.) есть глубинное правительство", – высказался Степашин.

По его словам, Трампу следует готовиться к новым выборам либо самому, либо "вице-президента запускать", однако у его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов.

Степашин выразил надежду, что республиканцы уже "набирают листы, что называется, политические, экономические".

Ранее эксперт Алексей Подберезкин рассказал, почему Путин не отвечает на выпады Трампа. С его слов, у лидеров разные политические школы.

Российский президент привык нести ответственность за свои слова, а американский "прибегает, заламывает цену, потом снижает до минимума и все время выторговывает себе какие-то уступки", пояснил он.