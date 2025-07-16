Трамп рассказал, что его жена Мелания нейтрально относится к конфликту на Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о нейтральной позиции своей жены Мелании Трамп по поводу военного конфликта на Украине, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее газета Times сообщила о возможной роли первой леди в решении властей США одобрить поставку зенитных ракет Patriot Украине. Одной из возможных причин для этого издание назвало проведенное в Югославии детство жены президента.

Трамп отметил высокий ум своей супруги. По словам американского лидера, у его жены схожая с ним позиция. Президент Соединенных Штатов заявил, что они оба хотят, чтобы люди перестали умирать.

Лидер США недавно заявил об отправке ракет в Киев. Поставкой занимается Германия, в то время как США получат полную оплату за оружие. Координацией поставок американского оружия на Украину будут заниматься НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.