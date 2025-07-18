The Times: Си Цзиньпин намерен устроить трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует организовать в Китае трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Times.

"Серия торговых соглашений между Вашингтоном и Китаем изменила враждебность президента Трампа к Пекину и породила предположения о том, что его пригласят на встречу с председателем Си и президентом Путиным в рамках саммита в сентябре", – говорится в материале.

По информации издания, вероятность подобной встречи существует, однако глава Белого дома хотел бы организовать ее на территории Соединенных Штатов.

Авторы публикации подчеркивают, что, если Трамп примет участие в параде, который должен состояться в Китае 3 сентября, это пошлет миру "мощный позитивный сигнал".

"Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", – заметил китайский политолог Цзинь Цаньжун.

Путин посетит Китай с визитом в конце августа – начале сентября, заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, совместное участие лидеров двух стран в праздничных мероприятиях в честь окончания Великой Отечественной войны (ВОВ), победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны становятся для РФ и КНР "доброй традицией".