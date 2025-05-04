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04 мая, 12:14

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МИД КНР: Китай и РФ будут укреплять сотрудничество на площадках ООН, ШОС и БРИКС

В Китае заявили, что будут укреплять сотрудничество с РФ на площадках ООН, ШОС и БРИКС

Фото: 123RF/alekstaurus

Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении. Об этом сообщается в заявлении МИД КНР на сайте.

Государства также продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, будут вместе продвигать равноправную многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию.

Помимо этого, Москва и Пекин намерены продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать результаты победы и послевоенный порядок, а также защищать международную справедливость, уточнили в китайском МИД.

Более того, консенсус, достигнутый Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита последнего в Россию, еще больше углубит политическое взаимное доверие между странами, обогатит содержание стратегического сотрудничества и будет способствовать практическому партнерству во всех областях, говорится в публикации.

Си Цзиньпин приедет в Россию 7–10 мая. Лидеры стран проведут переговоры, в рамках которых планируется обсудить вопросы, связанные с развитием отношений и стратегического взаимодействия КНР и РФ. Они также поделятся мнениями об актуальных проблемах международной и региональной повестки дня.

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