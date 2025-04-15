Президент Аргентины Милей: Россия, США и Китай вскоре разделят сферы мирового влияния

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Президент Аргентины Хавьер Милей считает, что при формирующемся новом мировом порядке сферы влияния разделят США, Россия и Китай. Об этом сообщает Neura.

По мнению Милея, сейчас мировой порядок перестраивается. США будут во главе Америки, Россия – Евразии, а Китай – Азии. Европа же не в состоянии претендовать ни на какое лидерство в мире.

При этом Милей добавил, что страны Латинской Америки должны быть союзниками США. Он назвал Аргентину главным партнером американцев в западном полушарии.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики президента США Дональда Трампа. По его мнению, Китай и Евросоюз должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю.