FT: Трамп проиграет в торговой войне с Китаем по трем причинам

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Торговая война американского президента Дональда Трампа против Китая обречена на провал сразу по трем причинам. Такое мнение выражается в статье Financial Times.

Первая причина, по мнению автора, заключается в том, что теперь многие мировые лидеры понимают, что экономические доводы советников Трампа являются лишь "показухой". Отмечается, что ни одна из стран не присоединится к США в "крестовом походе" против КНР, пока Трамп у власти.

Вторая причина состоит в зависимости внешней политики Штатов от рынка госдолга. Трампу уже пришлось отказаться от высоких тарифов после негативной реакции рынка, потеряв рычаги влияния на торговых переговоров. Таким образом, президент США не сможет вновь повысить тарифы.

Наконец, третьей причиной является хорошая подготовленность Китая к войне на "экономическое истощение" против США. Автор материала полагает, что КНР может легко заменить спрос со стороны США на внутренний потребительский спрос, а также прекрасно обойтись без американского импорта.

Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Минимальная ставка пошлин на импортные товары составила 10%. При этом пошлины в отношении импорта из КНР достигли 34%, из Евросоюза – 20%.

Затем Трамп несколько раз объявлял о повышении пошлин в отношении китайского импорта. В Пекине соразмерно реагировали. На сегодняшний день пошлины США на импорт из КНР составляют 145%, ответные пошлины Китая – 125%.

Трамп при этом 9 апреля сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%. По его словам, причиной этому решению стала чрезмерная обеспокоенность граждан.