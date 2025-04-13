WP: США и Китай стоят на грани серьезного экономического кризиса

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Соединенные Штаты и Китай стоят на грани серьезного экономического кризиса, поскольку президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не хотят идти на компромиссы в торговой войне. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материале подчеркивается, что разрыв экономических отношений США и КНР потенциально может привести к серьезным изменениям в мировой экономике, а также увеличить риск вооруженного конфликта.

По информации издания, китайские дипломаты были ошеломлены быстротой и масштабом действий со стороны Штатов на прошлой неделе. При этом Пекин все еще открыт к диалогу с американской администрацией.

Ранее министр торговли США Говард Лютник заявил, что с помощью посредников между Вашингтоном и Пекином начался "мягкий" диалог по торговле. По его словам, власти Штатов ожидают, что Трамп и Си Цзиньпин смогут решить проблему нынешних противоречий в торговых отношениях двух стран.

Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Минимальная ставка пошлин на импортные товары составила 10%. При этом пошлины в отношении импорта из КНР достигли 34%, из Евросоюза – 20%.

Однако затем Трамп несколько раз объявлял о повышении пошлин в отношении китайского импорта. В Пекине также соразмерно реагировали на все повышения тарифов. На сегодняшний день пошлины США на импорт из КНР составляют 145%, ответные пошлины Китая – 125%.

9 апреля президент Штатов сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%. По его словам, причиной этому решению стала чрезмерная обеспокоенность граждан.