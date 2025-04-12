Министр коммерции КНР Ван: пошлины США могут спровоцировать гуманитарный кризис

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Взаимные пошлины США способны спровоцировать гуманитарный кризис. Таким мнением поделился министр коммерции Китая Ван Вэньтао в ходе беседы с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, передает РИА Новости.

Китайский министр подчеркнул, что американские тарифы нанесут огромный ущерб развивающимся государствам, особенно наименее развитым странам.

Во время разговора стороны также обсудили возможный ответ на взаимные пошлины США, защиту многосторонней торговой системы и обеспечение полноценной работы ВТО.

Американский президент Дональд Трамп ввел тарифы в отношении большинства стран по принципу взаимности в начале апреля. Тем временем пошли для Китая составили 34%, после чего КНР ответила аналогичными мерами.

Затем Штаты увеличили тарифы для страны до 104% и заявили, что Китай манипулирует валютой для "компенсации из-за пошлин". КНР в ответ подняли пошлины до 84%.

Спустя время Трамп повысил тарифы до 125 и 145%.

Комментируя эту ситуацию, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей, а противостояние всему миру приводит к собственной изоляции.