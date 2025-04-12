Трамп считает, что торговая эскалация с Китаем приведет к "чему-то позитивному"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что торговая эскалация с Китаем приведет к "позитивному" финалу. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что всегда находил общий язык с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению Трампа, США находятся в хорошей позиции, продолжая контактировать со многими странами. Глава Белого дома также заявил, что доллар сохранится как основной выбор в мировой торговле, несмотря на торговую эскалацию.

Одновременно с этим американский лидер допустил введение для ряда стран исключений из ответных пошлин, однако не ниже минимальных 10%.

Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. Тогда тарифы на импорт из КНР составили 34%. В ответ китайские власти решили ввести дополнительные 34% пошлин на всю американскую продукцию.

В связи с этим Вашингтон вновь увеличил тарифы на товары из Китая, на этот раз уже до 104%. Следом уже Пекин утвердил повторное увеличение тарифа на импорт из США до 84%.

Позже Трамп поднял тариф против Китая до 125%, а КНР, в свою очередь, ответила повышением пошлин до такого же уровня. После этого американский президент установил пошлины на китайские товары в размере до 145%.

Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики Трампа. Его идею поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес. Политик назвал КНР фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии "величайшим мировым вызовам".