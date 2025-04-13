Bild: Трамп разочаровался в своих советниках из-за пошлин

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Американский лидер Дональд Трамп разочаровался в своих советниках из-за результатов введения жестких тарифов. Об этом утверждается в статье журнала Bild.

Из-за этого президент США начал отодвигать от себя сторонников политики пошлин. В частности, "на второй план" будут отодвинуты министр торговли Говард Лютник и консультант по вопросам торговли Питер Наварро. Последнего, как утверждается, могут назначить "козлом отпущения", если ситуация с тарифной войной Трампа зайдет слишком далеко.

Одновременно с этим министр финансов Скотт Бессент выйдет "на первый план". В администрации Трампа его считают более уравновешенным человеком, говорится в статье.

Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары составила 10%. При этом пошлины в отношении импорта из КНР достигли 34%, из Евросоюза – 20%.

Однако затем Трамп несколько раз объявлял о повышении пошлин в отношении китайского импорта. В Пекине также соразмерно реагировали на все повышения тарифов. На сегодняшний день пошлины США на импорт из КНР составляют 145%, ответные пошлины Китая – 125%.

9 апреля президент Штатов сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%. По его словам, причиной этому решению стала чрезмерная обеспокоенность граждан.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики Трампа. Его идею поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес. Политик назвал КНР фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии "величайшим мировым вызовам".