Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 10:28

Политика

Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая приедет в Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что китайский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем российский президент и председатель КНР проведут переговоры.

В рамках их встречи планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Также в ходе переговоров планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, в Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также ожидаются визиты палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика