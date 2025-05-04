Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая

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Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая приедет в Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что китайский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем российский президент и председатель КНР проведут переговоры.

В рамках их встречи планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Также в ходе переговоров планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, в Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также ожидаются визиты палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

