04 мая, 10:28Политика
Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7–10 мая
Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая приедет в Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что китайский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с тем российский президент и председатель КНР проведут переговоры.
В рамках их встречи планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Также в ходе переговоров планируется подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.
Кроме того, в Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Также ожидаются визиты палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.