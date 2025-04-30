Песков заявил, что премьер Индии Моди не посетит Москву 9 мая

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не посетит Москву 9 мая, когда в России запланированы торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Политик уточнил, что Индия будет представлена на празднике, но "не на высшем уровне".

В Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются визиты председателя КНР Си Цзиньпина, палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не планирует приезжать на День Победы. По словам Пескова, Гутерриша нет в списках.