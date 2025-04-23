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Запрет лидерам Евросоюза на приезд в Россию 9 мая, в день 80-летия Победы, является отвратительным. Он демонстрирует, что чиновники ЕС находятся на стороне проигравших, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Позиция безнравственная, которая скидывает маску с лица тех политиков, которые к коллегам своим обращаются с такими угрозами", – цитирует его ТАСС.

По словам Нарышкина, такие угрозы показывают, что 9 мая вызывает раздражение у европейских чиновников.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с угрозами о "неких последствиях" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву и поприсутствовать на параде Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров указал, что это демонстрирует стремление к возрождению идеологии нацизма. Он также обратил внимание, что российская сторона не намерена мириться с этим и приложит все усилия, чтобы данная идеология "не поднимала голову". Кроме того, Москва постарается сделать все, чтобы Европа вернулась к своим ценностям.

