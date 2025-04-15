Фицо ответил Каллас на ее призыв не посещать парад Победы в Москве

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу политика в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Таким образом премьер-министр Словакии отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас не ездить в Москву на 9 мая.

"Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й", – сказал Фицо.

По его мнению, позиция Каллас свидетельствует о необходимости дискуссии в Евросоюзе о сущности демократии. Фицо также подчеркнул, что является легитимным премьером суверенной страны и ему не могут приказывать, куда он "должен или куда не должен ездить".

Как отметил политик, в Москве он отдаст дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили Словакию.

Между тем Каллас была вынуждена отказаться от идеи по выделению нового транша финансовой помощи Украине на 40 миллиардов евро, сообщает радио КП со ссылкой на Público.

По данным издания, Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых союзников в ЕС – против инициативы выступили Франция, Испания и Италия. Изначально по плану Каллас деньги должны были выделяться странами пропорционально объемам их экономик.

Глава дипслужбы ЕС ранее пригрозила последствиями тем странам, представители которых поедут в Москву на парад Победы. Вместо этого Каллас призвала участников ЕС как можно больше посещать Украину.

На фоне этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отстранить главу дипломатии Евросоюза от должности и отдать ее под международный трибунал ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что оценку словам Каллас должны давать те государства, которым она угрожает.